El Centro de Guadalajara se convierte en una cancha a 83 días del inicio del Mundial

La plaza Liberación, que será sede del FIFA Fan Fest, albergó a decenas de aficionados que ya sienten la fiebre de la justa a 83 días de su inicio.

Desde temprano, la cancha tomó vida con un torneo infantil, al que siguió un encuentro entre cantantes de música regional y conductoras de radio como aperitivo del platillo principal.

Aproximadamente mil aficionadas disfrutaron del partido que tuvieron como protagonistas a los exseleccionados Ramón Morales, Braulio Luna, Pável Pardo, Carlos Salcido, Oswaldo Sánchez, Javier 'Chicharito' Hernández y Fernando Quirarte, entre otros.

Sánchez, portero titular de la selección mexicana en Alemania 2006, aseguró que estas actividades acercan a las personas al ambiente que se vivirá durante el mundial que dará inicio el 11 de junio.

"Nos sentimos muy afortunados por tener la oportunidad de estar cerca de tantos aficionados. Sabemos que es complicado asistir al Mundial para todos", señaló el exguardameta del Guadalajara.

Tras el partido, los jugadores firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los espectadores, quienes en todo momento alentaron a sus ídolos.

La pasión por la justa mundialista en Guadalajara se vivirá a partir del próximo 26 de marzo, cuando en el estadio Akron se inicie el repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia; el ganador de este partido se medirá al Congo el día 31.

Ya dentro del Mundial, Guadalajara albergará cuatro partidos entre los que destaca el del 18 de junio entre México y Corea del Sur y el del día 26 entre España y Uruguay.

Es la tercera ocasión en que esta ciudad es sede de la Copa del Mundo; antes recibió las de 1970 y 1986.