El Levante y el Real Oviedo sí juegan la Finalissima

Tras haber cedido dos empates en los últimos minutos ante el Girona y el Rayo Vallecano, el Levante no puede fallar por tercera jornada seguida.

Los granotas necesitan un triunfo que aleje casi definitivamente al Real Oviedo y les acerque a ellos a los puestos de permanencia, separados por una distancia de cinco puntos. En caso de vencer, dejaría al equipo asturiano a cinco puntos, y se aseguraría la ventaja particular del 'gol average', puesto que se impuso en la ida en el Carlos Tartiere (0-2).

Para este partido el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal ni Carlos Álvarez. Además, Matías Moreno cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Sin embargo, Dela y Olasagasti regresan a la convocatoria tras estar sancionados en la última jornada liguera.

También vuelve a estar disponible, aunque no será titular, el centrocampista Pablo Martínez. El capitán del Levante se incorporó esta semana al trabajo con el resto de compañeros tras superar una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda el pasado 15 de febrero.

En principio, Dela regresará al once en sustitución del sancionado Matías Moreno y en defensa no se esperan más cambios. Pese a la buena primera parte completada en Vallecas, Olasagasti cuenta con opciones de reunirse de nuevo con Oriol Rey en el eje de la medular.

Quien tiene garantizado su sitio en el once titular es Carlos Espí. El delantero ha marcado los últimos cuatro goles de su equipo en LaLiga EA Sports y opta al trofeo al mejor jugador del mes de marzo gracias a su brillante estado de forma.

Por su parte, el Real Oviedo, colista de Primera División, a siete puntos de la permanencia, se juega muchas de sus opciones de permanencia en la LaLiga.

Los azules, que encadenan un empate a domicilio ante el Espanyol y un triunfo como locales frente al Valencia, llega al partido a dos puntos del Levante. Con diez jornadas para el final todo, lo que no sea ganar este sábado complicaría aún más la permanencia de los carbayones.

El Oviedo, que todavía tiene que enfrentarse a otros rivales directos de la zona baja de la tabla como el Elche, el Deportivo Alavés (ambos en el Tartiere) y el Mallorca (a domicilio), cayó 0-2 ante el Levante en el partido de la primera vuelta, lo que provocó el cese de Veljko Paunovic al frente del conjunto azul.

Guillermo Almada no recupera a ninguno de los lesionados y contará para este sábado con cinco bajas: Luka Ilic, titular en las dos últimas jornadas, se cae de la convocatoria por una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo y se suma a un parte en el que ya estaban Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbas y Ovie Ejaria.

La única novedad que se espera en el once del Oviedo es la del extremo Ilyas Chaira, titular habitual para Almada pero suplente en los últimos dos partidos debido al periodo del Ramadán, algo que según el preparador uruguayo, "afectaba a su rendimiento". Con Chaira en la banda derecha, se espera que el argentino Thiago Fernández se mantenga en el flanco izquierdo.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Rey, Olasa o Losada, Víctor García, Iván Romero, Tunde y Espí.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Costas, Javi López; Sibo, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Colegio extremeño).