El NYC pone a prueba a un Inter Miami herido

Leo Messi anotó el pasado miércoles el gol número 900 de su carrera, pero no hubo fiesta tras ese logro. El 1-1 final en el Chase Stadium, unido al 0-0 de la ida, provocó la eliminación del equipo de Javier Mascherano por la ley de los goles fuera de casa todavía en vigor en la ConcaChampions.

Al Inter Miami se le atraganta esta competición, que era el gran objetivo de este año después de conquistar la MLS Cup en 2025 en la final contra el Vancouver.

Pero apenas hay tiempo para fijarse en esa eliminación, porque este domingo a las 13.00 locales el Inter Miami saltará al campo para medirse con el New York City, líder invicto de la Conferencia Este empatado con el Nashville, con tres victorias y un empate.

Sin grandes nombres, el NYC es un equipo sólido que tiene entre sus líderes a un veterano como el argentino Maxi Morález, que está a dos asistencias de alcanzar las 90 en su carrera en la MLS.

El encargado de anotar goles es el argentino Nicolás Fernández Mercau, exjugador del Elche en la Liga española y máximo artillero de la MLS con cuatro dianas en esta campaña.

En el Oeste, hay dos líderes que siguen con el pleno de victorias, cuatro de cuatro. Se trata del Vancouver Whitecaps y del Los Ángeles FC, que todavía no ha encajado gol alguno.

Ambos persiguen el récord de victorias consecutivas para abrir la temporada sellado por Los Ángeles Galaxy en 1996 (12).

El LAFC se medirá con el Austin, mientras que el Vancouver recibirá al San José Earthquakes del alemán Timo Werner.

Llega a esta jornada con ganas de revancha el colombiano James Rodríguez, que tuvo un estreno para el olvido el pasado fin de semana en una derrota 0-6 sufrida por el Minnesota contra el Vancouver.

James, que fichó por el Minnesota el pasado febrero con un contrato de seis meses, disputó 27 minutos contra los canadienses en el reencuentro con su compañero en el Bayern Múnich Thomas Muller.

Este domingo el Minnesota se enfrentará a los Seattle Sounders, que arrancaron el curso con tres victorias y una derrota. El Minnesota solo ganó uno de sus primeros cuatro partidos.