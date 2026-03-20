Gattuso confía en Chiesa para la repesca italiana

Italia juega la próxima semana, el 26 de marzo, la primera gran final para evitar otro desastre mundialista tras perderse más dos últimas grandes citas. En caso de victoria, se medirá al ganador del Gales-Bosnia Herzegovina el 31 de marzo para sellar el billete en caso de victoria.
La gran novedad de la lista es la de Chiesa, que no acude con la selección desde la Eurocopa 2024.
Entre los convocados se encuentra también Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle que tuvo que ser sustituido en el reciente duelo ante el Barcelona de Liga de Campeones, aunque apunta a poder estar al máximo en el duelo ante Irlanda del Norte.
Recibió la primera convocatoria Marco Palestra, lateral derecho del Cagliari que está cuajando una gran temporada.
La selección se concentrará a partir del domingo 22 de marzo en Coverciano (Florencia), donde tiene ubicada su ciudad deportiva.
El duelo ante Irlanda del Norte será el 26 de marzo (20.45 CET) en el New Balance Arena de Bérgamo (norte), casa del Atalanta.
Italia no juega un Mundial desde 2014 y no supera la fase de grupos desde 2006, año en el que ganó su cuarta Copa del Mundo. En 2018 y 2022 perdió sendas repescas, ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, para quedarse fuera.
Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles).
Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles).
Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).