Gattuso confía en Chiesa para la repesca italiana

Roma, 20 marzo (EFE).- Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, incluyó este viernes en la lista de 28 convocados a Federico Chiesa, atacante del Liverpool que vuelve tras más de un año sin vestir la camiseta de la 'Azzurra' para el decisivo encuentro ante Irlanda del Norte, semifinal de la repesca para obtener billete al Mundial 2026.