Joan García, Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz, novedades de España

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.

Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.

Junto a Joan García, son novedad en la convocatoria la inclusión del central del Arsenal Cristhian Mosquera, el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz.

Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, y tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal. Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo.

Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.

La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran: