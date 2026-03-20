La FIFA se reserva el uso comercial de 'Naranjito', la mascota de España'82

Cuarenta y seis años después de que 'Naranjito' se convirtiera en la imagen de la hasta ahora única Copa del Mundo disputada en España, el máximo organismo del fútbol mundial ha registrado el popular dibujo ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés), una euroagencia que tiene su sede en Alicante.

A través de un despacho de servicios jurídicos de Madrid, la solicitud fue presentada en junio de 2025 y, tras superar el periodo de posibles alegaciones, quedó formalmente aprobada el 10 de noviembre por un periodo de diez años, concretamente hasta el 26 de junio de 2035.

Hasta ese año, la FIFA se garantiza la gestión del dibujo de Naranjito para un amplio abanico de artículos comerciales, que van desde todo tipo de gafas, juegos, juguetes, llaveros, bicicletas, bolsas de deporte y mochilas hasta, obviamente, los balones de fútbol.

También para artículos electrónicos, tarjetas bancarias, sillitas de coche para bebés o niños, relojes, joyería, monedas, posavasos, calcomanías, paraguas y toda clase de prendas de vestir, desde camisetas, chanclas y trajes de baño hasta calzoncillos y sujetadores.

No se escapan a la posible comercialización por parte de la FIFA en Los 27 países europeos las bebidas refrescantes sin alcohol como las de zumos, las energéticas e isotónicas, así como las cervezas y las gaseosas, mientras que también se ha incluido en la protección servicios educativos y de formación o entretenimiento relacionados o ajenos al balompié.

En 1982, los publicistas sevillanos María Dolores de Salto y José María Martín Pacheco apostaron por un diseño que representaba una naranja, la fruta típica del Mediterráneo español, vestida con la indumentaria del equipo nacional y con un balón de fútbol bajo el brazo izquierdo.

Desde muy pronto se convirtió en una mascota rompedora elegida entre 600 propuestas, y hasta ahora ha sido la primera y única fruta protagonista de una Copa del Mundo. Tal fue el impacto que, incluso, tuvo su propia serie de televisión de dibujos animados con un notable éxito entre el público infantil.

Consciente de su enorme impacto y posibilidades comerciales, el sector del fútbol protege desde hace años sus 'sellos' distintivos para los principales mercados del planeta. Por ejemplo, la FIFA ha protegido todas sus marcas, al igual que la mayor parte de las estrellas del balón tanto en lo referido a sus nombres y apodos como a otros aspectos, ellas las poses que repiten en la celebración de los goles.

Este es el caso de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dani Olmo y otros muchos en un camino que empezaron Cristiano Ronaldo y Leonel Messi y donde también están los clubs, con el Real Madrid de "rey" en propiedad intelectual (PI) con 47 marcas y 24 diseños, por delante de FC Barcelona, Manchester United, Bayern de Munich y el PSG francés.

Desde Alicante y dirigida por el portugués Joao Negrao, la EUIPO se dedica a la protección de marcas, dibujos y modelos en la UE, y recientemente ha alcanzado los 5 millones de peticiones de registros, con cerca de 330.000 solamente durante 2025.