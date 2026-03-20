Marcelino: “El resultado ha sido corto para todo lo que hemos hecho y generado”

“Estoy súper orgulloso de los jugadores. Sumar 58 puntos no es fruto de la casualidad. Hemos superado al equipo que todos pensábamos que era uno de los que estaba en mejor forma”, dijo el técnico asturiano.

“Si hubiéramos tenido más acierto hubiéramos podido golear”, añadió el entrenador, que valoró que el Villarreal le saca 20 puntos a un equipo como la Real Sociedad “con cuatro internacionales por España”.

“No es sólo que hemos ganado, sino el cómo”, reiteró el asturiano, que recordó que el Villarreal se ha situado tercero en la tabla a la espera de lo que haga el Atlético.

Marcelino elogió el partido de Gerard Moreno y la progresión de Pau Navarro, que se ha convertido en un jugador clave en su sistema defensivo.

También tuvo palabras de elogio para Alberto Moleiro, del que destacó su gran partido, si bien no quiso analizar su ausencia en la lista de la selección.

“No soy quién para decirle al seleccionar si debe llevar a uno u a otro. Animo al jugador a que siga así, porque es joven y si no llega ahora, ya llegará”, comentó.

El técnico, que celebró su triunfo 100 con el Villarreal en Primera, confió en que el equipo mantenga la misma “mentalidad y entusiasmo” en las próximas jornadas para seguir compitiendo a pesar de que el objetivo está cada vez más próximo.