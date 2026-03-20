Martínez destaca el "perfil polivalente" de Guedes, de la Real Sociedad

Guedes forma parte de los 27 jugadores convocados por Martínez para los amistosos que Portugal disputará ante México y Estados Unidos como preparación para el Mundial, y en el 'txuri-urdin' busca un «delantero diferenciador» respecto a los titulares Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, tal como era el fallecido Diogo Jota.

«Gonçalo Guedes tiene un perfil polivalente, importante para nosotros. Es un jugador con nueve goles esta temporada, en un momento muy, muy bueno. Es un delantero diferenciador, un jugador que, para nosotros, es muy interesante», dijo Martínez en rueda de prensa.

«Está en un momento en el que se merece la convocatoria. Estamos muy entusiasmados con lo que podrá aportar a la selección en estos partidos amistosos», añadió.

Además de Guedes, Martínez volvió a convocar a Samu Costa, del Mallorca, ya que busca utilizar «una nueva posición» en el campo y que el mediocampista «desempeña una función muy dinámica» en su club.