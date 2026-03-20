Navarro: "Que estemos con ganas de pelear dice mucho del equipo y de todo el zaragocismo"

"Con el año que está tocando vivir a todo el mundo, que estemos aquí con ganas de pelear dice mucho del equipo y de todo el zaragocismo", ha afirmado Navarro en una rueda de prensa previa al partido que el equipo disputará el sábado (21.00 horas) en Riazor ante el Deportivo.

Desde que el técnico asumió las riendas de la escuadra aragonesa, el Zaragoza ha vencido los dos partidos que ha jugado y, preguntado por esa meta de siete victorias para evitar el descenso que marcó en sus primeros días, Navarro no ha querido actualizar esa cifra y ha señalado que "las que haya que hacer, habrá que hacer".

De esta manera, ha observado que si el equipo tiene actualmente dos triunfos, ahora tiene que lograr el tercero "lo antes posible".

"La razón sigue diciéndonos que no encontramos razones de peso para creer, entonces creo en lo que no es tangible, creo en el equipo, creo en los futbolistas, creo en la ilusión de la gente", ha destacado.

En esa línea, el entrenador ha explicado que, cuando llegó al cargo, optó por enfocarse en lo emocional y "dejar salir el escudo" y el "sentimiento", además de ayudar en el aspecto deportivo en algunas cuestiones.

No obstante, ha señalado que actualmente "todo es muy bonito" porque el conjunto ha ganado los dos partidos, pero ha advertido que "hay que volver a ganar" y seguir remando "hasta llegar a la orilla".

En lo futbolístico, el técnico ha observado que el Zaragoza no tiene todavía interiorizados "algunos automatismos y, sobre todo, una idea general de juego", a pesar de los resultados positivos.

También ha señalado que busca que, en momentos determinados, la pelota sirva al equipo "para descansar, no solo para atacar" y "para manejar los tiempos del partido", algo que cree que el Zaragoza puede llegar a lograr, dadas las condiciones con las que cuenta en el plano individual.

Para el partido del sábado, ha considerado que el Zaragoza se debe centrar más en su juego que en el del Deportivo, "un gran rival" entrenado por Antonio Hidalgo, profesional cuyos equipos son "ricos en el trabajo táctico y en el bloqueo, y que además en La Coruña cuenta con "individualidades".

"Nos tenemos que centrar en intentar desactivar, según lo que nos encontremos, pero sobre todo en nosotros", ha insistido Navarro, que espera un duelo "de saber interpretar bien las fases".

El entrenador blanquillo se ha detenido en la figura de Yeremay Hernández, "uno de los tres mejores jugadores de la categoría", similar a Sergio Arribas, del Almería, o Andrés Martín, del Racing, efectivos que son "diferenciales" y "capaces de desatascar un partido".

Y sobre el planteamiento ante el conjunto gallego, ha afirmado que el Zaragoza debe intentar que el adversario juegue "siempre por delante" para que la pelota ayude a colocar a los blanquillos.

"Creo que va a ser clave que no nos consigan filtrar entre líneas y rompernos el centro del campo, pasar fácil la línea de puntas, porque ahí es donde nos pueden hacer sufrir", ha observado.