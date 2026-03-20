Once Caldas busca el liderato en Colombia ante un envalentonado Millonarios

El equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, es tercero con 23 puntos, a uno del líder, y acumula cinco partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató uno, el último que disputó el miércoles pasada en casa del Atlético Bucaramanga.

Para este juego, el estratega contará con toda su nómina, que incluye a futbolistas de alto nivel como el portero Joan Parra, el central Jorge Cardona, el mediocentro Robert Mejía, el creativo Luis Sánchez, el extremo Luis Felipe Gómez y el veterano goleador Dayro Moreno, que suma ocho tantos en el campeonato.

Millonarios, por su parte, tuvo un mal inicio de temporada, pero la contratación del estratega argentino Fabián Bustos le ha permitido enderezar el camino y ahora ocupa el noveno lugar de la tabla con 17 puntos, por lo que buscará una victoria que le permita escalar posiciones, pues solo los ocho primeros clasifican a los cuadrangulares semifinales.

Los capitalinos vienen de golear 3-0 al Atlético Nacional en el clásico colombiano, un juego en el que volvió a destacar el goleador argentino Rodrigo Contreras.

La principal novedad del equipo será el regreso del centrocampista David Macalister Silva, quien se perdió el juego anterior por suspensión y reemplazará al chileno Rodrigo Ureña, que estará ausente por acumulación de amarillas.

Atlético Nacional, por su parte, sigue siendo el líder del campeonato, pero su entrenador, Diego Arias, está cuestionado por los aficionados porque además de haber perdido esta semana por liga con Millonarios, había caído en la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra el equipo de Bustos a principios de marzo.

Por eso el juego de este sábado ante Internacional de Bogotá, que es cuarto con 21 unidades, será clave para empezar a retomar la confianza perdida.

Sin embargo, Arias no contará con dos de sus principales figuras, el central William Tesillo y el centrocampista Jorman Campuzano, quienes fueron expulsados en el partido ante Millonarios y se prevé que sean reemplazados por el defensor Simón García y el volante Juan Manuel Zapata, respectivamente.

Internacional, entre tanto, tratará de salir de la mala racha que trae, en la que acumula cuatro partidos sin ganar (todos empatados), y para ello su técnico, el argentino Ricardo Valiño, contará con sus mejores fichas, incluido su compatriota Agustín Irazoque; los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti, y el portero venezolano Wuilker Faríñez.

21.03: Once Caldas-Millonarios y Atlético Nacional-Internacional.

23.03: Boyacá Chicó-Deportes Tolima, Independiente Santa Fe-Independiente Medellín y Jaguares-Águilas Doradas.

24.03: Deportivo Pereira-Cúcuta Deportivo, Junior-Atlético Bucaramanga y Fortaleza-Deportivo Pasto.

25.03: América de Cali-Llaneros.