Opel se unirá a la Fórmula E la próxima temporada

“Unirse a la Fórmula E marca un nuevo hito para Opel en nuestro camino hacia un futuro eléctrico”, afirmó Florian Huettl, CEO -director ejecutivo- de la compañía germana que se une al certamen bajo la marca Opel GSE -Grand Sport electric- Formula E Team “Estamos encantados de dar la bienvenida a Opel como nuevo equipo oficial en la Fórmula E”, afirmó Jeff Dodds, CEO de Fórmula E.

“Como una sólida marca alemana con una destacada experiencia en ingeniería y una imagen fresca y audaz, Aporta una larga y rica trayectoria en el automovilismo, así como una nueva dinámica en nuestra parrilla. El compromiso de Opel también demuestra la importancia de la Fórmula E para los fabricantes de automóviles a nivel global en la transición hacia la movilidad eléctrica”, añadió.

Una llegada a la Fórmula E para Opel que coincidirá con la implantación de los monoplazas ‘Gen4’, una evolución de los actuales que dan un salto más en la tecnología de movilidad eléctrica.

El monoplaza contará con una potencia máxima de 600 kW (más de 815 CV) en su modo de ataque -que se aplica durante la carrera-, mientras que en condiciones de carrera desarrolla 450 kW. Dispone de tracción total durante todas las fases de la prueba y es capaz de recuperar hasta el 40% de la energía utilizada. Además, destaca por su sostenibilidad, ya que está construido con materiales 100% reciclables.

“Con la Fórmula E pasando a los coches Gen4 a partir de la próxima temporada, vemos este momento como el ideal para incorporarnos a esta emocionante competición de carreras totalmente eléctrica”, señaló Florian Huettl.

Un anuncio estratégico para la Fórmula E y que tuvo lugar este viernes en el circuito Madrid Jarama-Race, que acoge este viernes y sábado el primer e-Prix de la historia del Mundial de monoplazas 100% eléctricos.