Palmeiras busca ampliar su liderato en un derbi de alto voltaje contra el São Paulo

Los rivales están empatados a 16 puntos en la clasificación, pero el equipo comandado por Abel Ferreira aventaja al São Paulo en número de goles.

Palmeiras llega a la octava jornada de la liga reforzado por su victoria 2-1 ante el Botafogo el miércoles, con goles de Allan y del colombiano Jhon Arias.

Fue el primer gol de Arias en siete partidos con el Palmeiras tras el millonario fichaje del punta procedente del Fluminense.

Además del delantero colombiano, Ferreira tendrá a disposición al exjugador del Barcelona Vitor Roque, quien ya entró en la cancha el miércoles tras recuperarse de una lesión.

El equipo acumula cinco victorias, una derrota y un empate en los siete partidos celebrados desde que empezó la temporada.

Por otra parte, el São Paulo patinó esta semana, al perder 0-1 frente al Atlético Mineiro, marcador que puso fin a una racha invicta.

El club dirigido por Roger Machado contará con el poder ofensivo del argentino Jonathan Calleri, mayor goleador del conjunto esta temporada, con nueve tantos.

El derbi se disputará en un ambiente caldeado, debido a las declaraciones por parte de directivos del São Paulo sobre supuestos "errores" en el arbitraje que beneficiaron al Palmeiras en su último partido, críticas que el rival rechazó como "irresponsables".

El Bahía, tercero en la tabla con 14 puntos, se enfrentará el domingo al Remo, lo que le brindará la oportunidad de acercarse aún más a los dos punteros.

Mientras, Flamengo, el vigente campeón de la liga y cuarto en la clasificación con 13 puntos, se medirá con el Corinthians, tras golear 3-0 al Remo en su último partido.

El Santos de Neymar, que se encuentra a un paso de la zona de descenso, se enfrentará al Cruzeiro en el que será el primer partido con Cuca como entrenador, después del despido esta semana del argentino Juan Pablo Vojvoda.

Sábado: Bragantino-Botafogo, Fluminense-Atlético Mineiro, São Paulo-Palmeiras.

Domingo: Vasco-Grêmio, Cruzeiro-Santos, Athletico Paranaense-Coritiba, Remo-Bahía, Internacional-Chapecoense, Vitória-Mirassol, Corinthians-Flamengo.