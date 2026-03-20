River Plate obtiene crédito de BID y CAF para obras de infraestructura en estadio

El crédito, que según River no tiene precedentes entre asociaciones sin fines de lucro -la figura legal de los clubes en Argentina- y fue otorgado por BID y CAF ya que la institución apunta a, mediante la ampliación y el techado del 'Monumental', "consolidar un modelo sostenible en el que la actividad del club contribuya directamente a objetivos sociales" a través de instituciones educativas y fundaciones.

"Los ingresos comerciales de este proyecto están contractualmente vinculados a educación, becas e infraestructura comunitaria", asegura el comunicado del 'Millonario', que agrega que el objetivo final del proyecto es "demostrar que las instituciones deportivas pueden funcionar como vehículos efectivos de desarrollo sostenible y replicable en América Latina".

"Como asociación civil sin fines de lucro, con más de 350.000 socios y una extensa red de programas educativos y sociales —incluyendo Casa River, el Colegio River y la Fundación River—, el club ya cuenta con un ecosistema consolidado de impacto en jóvenes y comunidades vulnerables", argumentó el club en su comunicado.

El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, y River se comprometió a devolver el crédito a través del incremento en la venta de entradas a partir de la ampliación de la capacidad, nuevos acuerdos comerciales de publicidad y los ingresos por conciertos.

La obra demandará 36 meses y fue asignada a la compañía alemana Schlaich Bergermann Partner, que desarrolló los estadios Riyadh Air Metropolitano y Santiago Bernabéu en España, Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra, Allianz Arena en Alemania y Maracaná en Brasil, entre otros.

La realización estará a cargo de empresas como Techint, SACDE, Riva, GCDI, Grupo ENG y Benito Roggio, que compulsan por estos días para adjudicarse la obra.

La empresa que concrete la obra se comprometerá con River a un acuerdo 'llave en mano', donde el contratista asume la responsabilidad del proyecto desde el diseño y la compra de materiales hasta la construcción y puesta en marcha.