Roberto Martínez: "Hay partido en el Azteca, sin duda"

Martínez realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), tras anunciar a los 27 convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos.

"Hay partido en el Azteca, no hay duda, y estamos preparando el partido con tres días de entrenamiento al nivel del mar. La idea es entrenar al equipo para adaptarse con el cambio horario al nivel del mar y llegar a jugar en altura el día del partido. Es un aspecto científico", afirmó el seleccionador.

Cuestionado por las condiciones de seguridad en el mundo, como las guerras, y cómo le afectan a sus funciones como entrenador, Martínez aseguró que su objetivo es centrarse en el fútbol, que es lo que pueden controlar.

"Necesitamos enfocarnos en lo que podemos controlar y podemos trabajar. Ahora el foco... Es una situación inestable para todos nosotros, pero creo que el fútbol ayuda mucho también para traer felicidad y el foco que tenemos en Portugal es preparar los partidos amistosos e intentar dar felicidad a nuestro pueblo".

Atrás quedan las dudas sobre las condiciones de seguridad en México tras los hechos de violencia que se desataron el pasado mes, después de un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que ha llevado a las autoridades mexicanas ha asegurar que no están en crisis estos partidos.