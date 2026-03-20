Sarabia elogia a Demichelis y se alegra por renovación de Dituro

El entrenador vasco destacó que el Mallorca, desde la llegada de Martín Demichelis a su banquillo, “ha cambiado cosas”. “Es un gran equipo. Desde ese 4-4-2 con rombo están siendo un equipo valiente para atacar y defender. Tienen recursos ofensivos con jugadores muy determinantes. Nos van a exigir en todas las fases del juego”, indicó Sarabia, que pidió que los errores que pueda cometer su equipo no les cueste tanto.

“Tenemos ganas de conseguir lo que merecemos y de cambiar un poco esta dinámica”, señaló el entrenador, que dijo que sus jugadores están preparados para “un partido duro y muy importante”.

El técnico se mostró feliz por la renovación del portero argentino Matías Dituro, del que destacó su “compromiso y profesionalidad” con sus 38 años,

“Tiene el hambre de un chaval de 22 años. Jugadores así son los que necesitamos, los que hacen grande a un equipo y a los que los demás tienen que escuchar”, añadió.

El preparador vasco también agradeció el respaldo público que realizó este miércoles el propietario del club, Christian Bragarnik, quien afirmó que cuenta con él no solo para acabar esta temporada, sino también para la siguiente.

“Siempre he sentido su cercanía y una sintonía clara y fuerte. Se lo agradezco, porque me refuerza en un momento importante para el proyecto”, argumentó Sarabia, quien dijo que no es el momento de hablar del futuro.

“Aquí soy feliz y lo tengo todo. Estamos convencidos de la línea en la que vamos y quiero seguir formando parte de la historia de este club”, sentenció.

Sarabia también lamentó los errores arbitrales de la pasada jornada que, de forma indirecta, enviaron al Elche a zona de descenso, pero aclaró que su equipo no está en la antepenúltima posición por eso.