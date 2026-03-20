Ticktum lidera los primeros libres en Madrid; Pepe Martí, sin riesgos por la lluvia

Acción en pista que supuso el inicio del desembarco de la Fórmula E en Madrid, con los segundos entrenamientos libres, la clasificación y la carrera programadas para el sábado.

Como punto de partida, los primeros entrenamientos libres estuvieron marcados por una bandera roja a los diez minutos provocada por un accidente del neerlandés Nyck de Vries (Mahindra Racing) y por la climatología.

La lluvia apareció sobre Madrid momentos antes del inicio de los Libres 1 y, nada más salir a pista, Pepe Martí mostró por la radio del equipo su estrategia. Sin pensar en la tabla de tiempos, con la intención de no asumir riesgos y cuidar unos neumáticos que le llegarán hasta la clasificación expresó que no merecía la pena buscar la mejor vuelta posible.

Siguió a rajatabla el plan, como demuestra su tiempo, a 3 segundos del mejor crono del viernes, de su compañero Ticktum, quien se sobrepuso a una salida de pista a la grava para cerrar el día con la primera posición.