Fútbol Internacional
20 de marzo de 2026 - 13:35

Ticktum lidera los primeros libres en Madrid; Pepe Martí, sin riesgos por la lluvia

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Madrid, 20 mar (EFE).- El británico Dan Ticktum (Cupra Kiro) lideró los primeros entrenamientos libres del CUPRA Raval Madrid e-Prix, sexta cita del Mundial de Fórmula E, la primera de la historia del campeonato en la capital de España, disputados este viernes en los que el piloto local Pepe Martí (Cupra Kiro) finalizó 19º al seguir una estrategia de poco riesgo por la lluvia que cayó instantes antes de salir a pista.

Por EFE

Acción en pista que supuso el inicio del desembarco de la Fórmula E en Madrid, con los segundos entrenamientos libres, la clasificación y la carrera programadas para el sábado.

Como punto de partida, los primeros entrenamientos libres estuvieron marcados por una bandera roja a los diez minutos provocada por un accidente del neerlandés Nyck de Vries (Mahindra Racing) y por la climatología.

La lluvia apareció sobre Madrid momentos antes del inicio de los Libres 1 y, nada más salir a pista, Pepe Martí mostró por la radio del equipo su estrategia. Sin pensar en la tabla de tiempos, con la intención de no asumir riesgos y cuidar unos neumáticos que le llegarán hasta la clasificación expresó que no merecía la pena buscar la mejor vuelta posible.

Siguió a rajatabla el plan, como demuestra su tiempo, a 3 segundos del mejor crono del viernes, de su compañero Ticktum, quien se sobrepuso a una salida de pista a la grava para cerrar el día con la primera posición.