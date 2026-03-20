Vélez defiende ante Lanús su liderato en la Liga argentina

Se espera un partido atractivo, en el que ambos equipos llegan tras cosechar sendas victorias en la fecha anterior. Vélez venció por 2-0 a Platense, mientras que Lanús se impuso por 5-0 a Newell’s Old Boys.
El domingo será el turno de los grandes: River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Boca Juniors será local ante Instituto de Córdoba.
* Programa. Viernes: 20:00 Banfield -Tigre; 21:00 Atlético Tucumán- Gimnasia LP (ESPN).
Sábado: 15:30 Vélez -Lanús (TyC); 17:45 Newell’s- Gimnasia Mendoza; 17:45 Defensa-Unión (TyC); 20:00 Independiente-Talleres (TyC); 22:15 Belgrano-Racing.
Domingo: 15:30 Sarmiento - Aldosivi (TyC); 17:45 Estudiantes RC-River (ESPN5); 20:00 Boca -Instituto (ESPN); 22:15 Independiente Rivadavia-Rosario Central (TyC); 22:15 Argentinos-Platen
Lunes: 19:00 Estudiantes LP-Central Córdoba; 21:15 Huracán-Barracas Central (TyC).
Miércoles: 19:00 Deportivo Riestra-San Lorenzo (TyC).
* Posiciones: Grupo A: Vélez 22 puntos, Estudiantes 18, Unión 16, Defensa 16, Lanús 15, Talleres 15, Boca 14, Independiente 14, Platense 14, San Lorenzo 13, Central Córdoba 12, Instituto 11, Gimnasia Mendoza 9, Riestra 6, Newell’s 3.
Grupo B: Ind. Rivadavia 20 puntos, Belgrano 19, Rosario Central 18, Tigre 17, River 17, Racing 15, Barracas 15, Gimnasia LP 14, Huracán 13, Argentinos 11, Banfield 10, Sarmiento 10, Tucumán 6, Aldosivi 5, Estudiantes RC 4.