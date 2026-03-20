Vicario será operado de una hernia y estará cerca de un mes de baja en el Tottenham

Vicario, de 29 años, todavía podría disputar el encuentro de este fin de semana ante el Nottingham Forest, un duelo decisivo en la lucha por la permanencia.

El club ha programado la intervención para la próxima semana con el objetivo de aprovechar el parón internacional y que el guardameta internacional italiano, que ha jugado con molestias durante las últimas semanas, se pierda el menor número posible de partidos.

Su posible ausencia abre la puerta al checo Antonín Kinský, que podría recuperar la titularidad pese a su mala actuación ante el Atlético de Madrid en la ida de octavos de la Liga de Campeones, en la que encajó tres goles, dos de ellos tras errores propios, en apenas 17 minutos antes de ser sustituido por Igor Tudor.

Los 'Spurs', eliminados el pasado miércoles por el conjunto rojiblanco de la Champions, están al borde del descenso en la Premier League, donde ocupan la decimosexta posición con un punto de ventaja sobre la zona roja, y recibirán este domingo al Nottingham Forest, que marcha decimoséptimo.