5-2. El Leganés se reencuentra con la victoria liderado por un gran Juan Cruz

Un gol que pareció hacer reaccionar, por fin en esta temporada, al conjunto madrileño, que demostró en la segunda mitad todo el intenso talento que atesora en su plantilla, empezando por Juan Cruz, que recordó al magnifico jugador que condujo hace dos temporadas al Leganés al ascenso.

Triunfo por el que pocos hubieran apostado tras el decepcionante arranque de partido de los locales, que carecieron del equilibrio que reclamaba su preparador en la previa.

"Queremos ser valientes, tener la posesión, apretar arriba, pero todo eso tiene que ir acompañado de un orden, de un equilibrio, porque si no estás ordenado un equipo con el poderío ofensivo del Ceuta te va a vacunar a las primeras de cambio", advirtió Igor Oca.

Pero lo cierto es que el conjunto local, al menos de partida, ni logró generar peligro, más allá de un remate de Carlos Guirao, tras un larguísimo saque de banda de Duk, que rozó el larguero, ni mostró la consistencia necesaria para evitar las aproximaciones del Ceuta.

Precisamente de una perdida de balón en la medular llegó la acción que permitió al Ceuta adelantarse a los once minutos de juego (0-1), al transformar Marcos Fernández un penalti cometido por el caboverdiano Duk tras tocar con la mano un centro de José Matos.

Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas para los locales llegó la reacción de los de Igor Oca que poco a poco fue acercándose con cada vez más peligro a la portería defendida por Guille Vallejo.

Una mejoría que permitió al Leganés igualar finalmente la contienda (1-1) a falta de cuatro minutos para llegar a descanso al convertir el guineano Amadou Diawara una pena máxima cometida sobre Alex Millán, tras una rápida contra que se inició por una inoportuno resbalón de Redru en el área rival.

Gol que acabó por envalentonar al equipo madrileño que dio definitivamente la vuelta al partido nada más volver de los vestuarios con una espectacular jugada en la que el Leganés mostró toda la enorme calidad que atesora en su plantilla y que tan escasamente ha mostrado esta temporada.

Una rápida transición en la que Duk puso con un magnifico pase en ventaja en el interior del área a Juan Cruz que con espectacular taconazo asistió al internacional guineano Seydouba Cissé, que con temple firmó el 2-1 a los cuarenta y ocho minutos

Remontada que liberó definitivamente al equipo 'pepinero' que desplegó los mejores minutos no sólo ya de los últimos meses, sino posiblemente, de toda la temporada.

De hecho, los locales pudieron sentenciar el duelo cuatro minutos, en el cincuenta y dos, en otra fulgurante transición que tuvo su origen en un pase de espuela de Duk y que sólo la magnifica intervención del portero Guille Valejo impidió que acabase en gol.

No fue la única intervención salvadora del guardameta visitante que a los setenta y cuatro minutos evitó el tercer gol de Leganés al ganarle la partida en el mano a mano al ecuatoguineano Luis Asué.

Quien no falló fue Juan Cruz que redondeó su sensacional partido a los ochenta y cinco minutos con un gol (3-1) que sirvió al hispanoargentino, que no pudo contener las lágrimas, para estrenar su casillero en la presente campaña

Fiesta blanquiazul a la que se sumó el centrocampista Gonzalo Melero, que dejó en una mera anécdota el gol de Manu Sánchez para el Ceuta, con los dos tantos que anotó en la prolongación y sirvieron para establecer el definitivo 5-2.

5 - Leganés: Soriano; Lalo Aguilar (Leiva, m.46 (Figueredo, m.73)), Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Duk, Guirao (Dani Rodríguez, m.62), Diawara, Juan Cruz (Melero, m.87); Cissé y Alex Millán (Luis Asué, m.62).

2 - Ceuta: Guille Vallejo; Redru (Schor, m.57), Carlos Hernández, Diego González, Matos; Bodiger (Bassinga, m.75), Youness (Manu Sánchez, m.75), Marino; Aisar (Cristian, m.83), Marcos Fernández y Koné (Konrad, m.46)

Goles: 0-1, m.11: Marcos Fernández de penalti. 1-1, m.41: Diawara de penalti. 2-1, m.48: Cissé. 3-1, m.85: Juan Cruz. 3-2, m.89: Manu Sánchez. 4-2, m.91: Melero. 5-2, m.98: Melero.

Árbitro: Manuel José Orellana (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Guirao, Leiva, Diawara, Juan Cruz y Figueredo por el Leganés; y a Marino y Youness por el Ceuta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 8.879 espectadores.