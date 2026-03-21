Arteta y Guardiola se citan en Wembley por el primer título de la temporada

Ambos entrenadores, que coincidieron en el Manchester City cuando el primero era ayudante del segundo, llegan en dinámicas totalmente diferentes, ya que los 'Gunners' lograron esta semana la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Bayer Leverkusen, mientras que los 'Citizens' cayeron eliminados del torneo europeo tras perder ambos partidos ante el Real Madrid.

El conjunto del norte de Londres, que solo ha ganado una FA Cup y dos Community Shield desde la llegada del técnico donostiarra en diciembre de 2019, está firmando una temporada de ensueño y en marzo sigue vivo en todas las competiciones, con la posibilidad de lograr un histórico 'cuadruplete'.

En la Premier League, lo tiene en su mano para conquistar el título 22 años después, ya que es líder destacado con nueve puntos de ventaja sobre su rival, aunque con un partido más.

A falta de siete jornadas, depende de sí mismo para lograr el campeonato liguero, mientras que en la FA Cup y en la Liga de Campeones, donde terminó primero en la fase de liga, ya se encuentra en cuartos de final, algo que el propio técnico puso en valor en la rueda de prensa previa al encuentro.

En cuanto al once, existe duda en la portería, ya que no dio pistas sobre si Kepa Arrizabalaga continuará como titular en esta competición, aunque todo apunta a que así será.

El equipo cuenta con la baja de Mikel Merino, que no reaparecerá hasta final de temporada, y con las dudas de Martin Odegaard y Jurrien Timber, que arrastran molestias físicas de los últimos encuentros.

Por lo demás, todos están disponibles y se espera que el técnico no se guarde nada, apostando por un once titular con una defensa liderada por William Saliba y Gabriel Magalhães, con Martín Zubimendi y Declan Rice como piezas clave en el centro del campo, mientras que en ataque Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Eberechi Eze, con la duda entre Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, serán los encargados de liderar el ataque.

Por su parte, el Manchester City afronta el partido en uno de los peores momentos de la temporada tras sufrir dos derrotas ante el Real Madrid en la Liga de Campeones que le dejaron fuera de la competición, además de un empate ante el West Ham United que prácticamente le descarta de la lucha por la Premier League.

La Copa de la Liga, junto a la FA Cup, donde el equipo está en cuartos de final, se presenta como una de las principales opciones de título, aunque el técnico catalán ya advirtió en la previa que el rival es un equipo "brillante" y que será un partido muy complicado.

El de Santpedor, que ha ganado esta competición en cuatro ocasiones, tiene las bajas de Marc Guéhi, que no puede disputar el torneo al haberlo jugado con el Crystal Palace, y de Josko Gvardiol, que sigue lesionado.

En la portería, el elegido será James Trafford, habitual en esta competición, con una defensa liderada por Rúben Dias y Abdukodir Khusanov, un centro del campo dirigido por Rodri, que está recuperando su mejor nivel, y con Erling Haaland como principal amenaza ofensiva, quien, según comentó el técnico, llega muy concentrado para la final.

La final en Wembley se presenta como un duelo de alto nivel entre Arsenal y Manchester City, no solo por el título en juego, sino también por el enfrentamiento entre dos de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo en la actualidad.

Arsenal: Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

Manchester City: Trafford; Nunes, Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Silva, Doku; Semenyo, Haaland.