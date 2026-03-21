Con el ascenso directo y la promoción en la cabeza

Separados por solo tres puntos en la zona alta a favor de los amarillos, el encuentro tiene su trascendencia para el reto de ambas escuadras, que en el partido de la primera vuelta se quedaron sin marcar (0-0).

La Unión Deportiva necesita volver a ganar en casa por dos motivos fundamentales: para lavar la imagen del pasado lunes en Albacete, donde acabó perdiendo con dos goles postreros del equipo manchego (2-1), y para mantenerse a cuatro puntos del ascenso directo tras el triunfo al Almería en Huesca este viernes (1-3).

Pese al tropiezo en el estadio Carlos Belmonte, el puesto del entrenador local, Luis García, no corre peligro; y es que el propio técnico asturiano se encargó de zanjar el debate este viernes al asegurar que el club le ha ofrecido la renovación aunque no logre el ascenso a Primera.

El preparador ovetense dispondrá de toda la plantilla, con la única excepción del italo-uruguayo Jeremía Recoba, lesionado de larga duración.

El centrocampista italiano Lorenzo Amatucci es el único futbolista advertido de suspensión, en riesgo de ver la quinta tarjeta amarilla del curso y, por tanto, de perderse al visita a la SD Éibar del siguiente domingo.

Por parte asturiana, el Sporting viaja consciente de que una victoria en el feudo amarillo le permitiría adelantarlos en la clasificación y le acercaría a la zona de play-off.

Los grancanarios aventajan en tres puntos a los asturianos en la clasificación, quedando marcado su duelo particular con el 0-0 de la primera vuelta en El Molinón, con lo que un triunfo rojiblanco les permitiría ganar también el gol average a un rival directo.

Algo que vienen de hacer los de Borja Jiménez tras una sólida victoria la pasada jornada ante el Castellón, goleando 4-1 a los albinegros en casa con un triunfo que cortó de raíz una mala dinámica que se saldaba con cuatro partidos sin ganar.

Los gijoneses acuden con ánimo revitalizado, clave para tratar de conseguir la victoria en el Estadio de Gran Canaria, donde no gana desde marzo de 2004, hace ya veintidós años. Lo afrontarán con cinco bajas conocidas por las lesiones de Rubén Yáñez, Andrés Cuenca, Nacho Martín, Mamadou Loum y el último en sumarse a esta lista, y para lo que resta de temporada, Andrés Ferrari.

En ese sentido, Borja Jiménez tan solo recupera a César Gelabert respecto a la última jornada, por lo que regresará al once en detrimento del citado Ferrari en una alineación que podría plantear pocos cambios más, pero sí una variante en su sistema.

Christian Joel seguiría siendo la alternativa a Yáñez en portería, con la posibilidad de volver a una defensa de cuatro con Rosas y Oliván en los laterales y la competencia entre Curbelo, Diego Sánchez y Pablo Vázquez para formar pareja de centrales, siendo estos dos últimos los últimos elegidos.

En la medular, para igualar en efectos a los grancanarios, Justin Smith o Jesús Bernal podrían entrar al once para acompañar a dos fijos como Manu Rodríguez y Álex Corredera.

Cerrando el ataque se encontrarían los tres jugadores diferenciales de la plantilla: Dubasin, Gelabert y Otero, con Gaspar y Queipo pujando por un hueco en la banda izquierda si no suma al centrocampista extra.

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti Rozada, Miyashiro, Manu Fuster; y Jesé.

Sporting: Christian Joel; Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez, Oliván; Justin Smith, Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert y Otero.

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité de las Islas Baleares).