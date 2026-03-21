El Bayern sigue rumbo al título, el Dortmund resiste a nueve puntos

Los bávaros, en cabeza desde la primera jornada, acumulan ya 70 puntos, nueve más que el segundo, el Borussia Dortmund, que levantó un 2-0 adverso para terminar ganando 3-2 en su Westfalenstadion a otro histórico, el Hamburgo (11º).

Después del empate del pasado fin de semana en Leverkusen, el Bayern regresó al camino del triunfo en una semana que cierra de manera espectacular, después de haberse clasificado el miércoles a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 4-1 al Atalanta italiano.

Michael Olise (43’), Serge Gnabry (45′, 67′) y Harry Kane (49′) marcaron los goles para el Bayern.

* Harry Kane suma 31 goles en 26 partidos de Bundesliga. Le quedan 7 fechas para igualar el récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una temporada.

* Bayern ha marcado 97 goles en la Bundesliga en lo que va de temporada. El récord de la Bundesliga es de 101, establecido por ellos en el curso 1971/72. Quedan 7 partidos para romper la racha.

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* Resultados: Bayern 4-Unión Berlín 0; Dortmund 3-Hamburgo 2; Heidenheim 3 -Leverkusen 3; Colonia 3-Bor. Mönchengladbach 3; Wolfsburgo 0- Werder Bremen 1; Leipzig 5-Hoffenheim 0.

Domingo: 11:30 Maguncia-Eintracht Frankfurt (ESPN2); 13:30 St Pauli-Friburgo (ESPN5); 15:30 Augsburgo-Stuttgart.

* Top 10: Bayern 70 puntos, Dortmund 61, Leipzig 50, Stuttgart 50, Hoffenheim 50, Leverkusen 46, Eintracht 38, Friburgo 34, Unión Berlín y Augsburgo 31.