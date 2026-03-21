El mexicano Santi Giménez vuelve a jugar tras casi 5 meses de lesión

Giménez, apodado 'El Bebote', con contrato hasta 2029 con la entidad 'rossonera', entró en el minuto 77 del duelo ante el Torino en San Siro.

No jugaba desde el pasado 28 de octubre. Desde entonces, se perdió 22 partidos entre Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

En un inicio, el mexicano intentó recuperar sin necesidad de intervención quirúrgica, pero el 19 de diciembre, tras no superar completamente sus molestias, se operó.

En ese contexto, el Milan fichó al alemán Niclas Fullkrug, para suplir su baja.

El único gol de Giménez en lo que va de curso fue en la Copa Italia ante el Lecce, el pasado 23 de septiembre.