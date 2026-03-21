El Milan derrota al Torino y recupera la segunda plaza

Con su triunfo, el Milan se sitúa provisionalmente a cinco puntos del Inter, sólido líder que puede ampliar su diferencia el domingo en el campo de la Fiorentina.

El Napoli, que ganó 1-0 el viernes en Cagliari, vuelve al tercer lugar a un punto del Milan.

Por su parte, la Juventus cedió un empate 1-1 en casa ante el Sassuolo, tras fallar un tiro penal, y se mantiene en el quinto lugar de la tabla.

* El paraguayo Antonio Sanabria (Cremonese) reapareció y jugó de titular en la victoria 2-0 ante Parma. Tiene 1 gol en 21 partidos en la temporada.

* Resultados: Parma 0-Cremonese 2; Milan 3-Torino 2; Juventus 1-Sassuolo 1; Cagliari 0- Napoli 1; Genoa 0-Udinese 2;

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Domingo: 08:30 Como-Pisa (ESPN2); 11:00 Atalanta-Verona; 11:00 Bolonia-Lazio; 14:00 Roma-Lecce (ESPN2); 16:45 Fiorentina-Inter (ESPN2).

* Top 10: Inter 68 puntos, Milan 63, Napoli 62, Como 54, Juventus 54, Roma 51, Atalanta 47, Bolonia 42, Lazio 40, Sassuolo 39.