El Sassuolo, mermado ante la 'Juve' por casos de tos ferina

"El Sassuolo Calcio anuncia que, tras las pruebas realizadas en los últimos días, se ha diagnosticado un caso de tos ferina y cinco casos con síntomas compatibles dentro del equipo", informó el club en un comunicado.

La situación provocó que Fabio Grosso, entrenador del equipo 'neroverde', tuviera que convocar a varios canteranos.

Entre los jugadores desconvocados, aunque el club no anunció en ningún momento los afectados por esta infección respiratoria, figuraron tanto el serbio Nemanja Matic como el noruego Kristian Thorstvedt, fijos siempre en el once titular.

Los afectados, según informó el club, se encuentran aislados y bajo una vigilancia constante que durará tres días. Asimismo, a todos los miembros asintomáticos del equipo se les administró la profilaxis específica.

El club informó a la Serie A de la situación.