Julián Alvarez, relanzado al derbi

Su confianza sube en cada acierto. No solo se ve su reencuentro en los goles o en los pases decisivos, uno de cada en el último compromiso en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham del pasado miércoles, sino en su forma de jugar, en su incidencia, sus desbordes y, sobre todo, en la condición decisiva que necesita el Atlético de su figura más determinante, bajo la duda varios meses.

“Todo el mundo sabemos lo que es Julián, nunca desapareció, siempre ha estado ahí, metiendo goles y aportando mucho”, expuso Robin Le Normand, su compañero en el Atlético, después del duelo contra el Tottenham, del que Julián Alvarez se quedó con “bronca” por no haber marcado otra ocasión que tuvo ante Guglielmo Vicario.

Indispensable en ese choque, ya lo había sido también en la ida con dos de los cincos goles con los que su equipo encarriló el pase a los cuartos de final de la Champions; igual que también lo fue en el avance a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, con un tanto y una asistencia en el 4-0 de la ida entre la apoteosis del Metropolitano; en el triunfo 0-1 en Oviedo, como único goleador a última hora, y en el 3-3 en Brujas, cuando sumó uno de los goles.

“Es una persona y, como tal, evidentemente tenemos todos momentos mejores y por ahí otros que no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto anteriormente muchas veces; por eso, cuando bajó su nivel, le reclamábamos esta necesidad de volver a este futbolista”, repasó este sábado Diego Simeone, su entrenador en el Atlético, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“No tengo duda de que está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con todo lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas”, avisó.

‘La Araña’ ya va por los 17 goles, es de nuevo el máximo goleador del curso del Atlético, como ya lo fue en el pasado ejercicio, y ha dejado atrás la etapa gris que atravesó desde el pasado diciembre.

Hasta aquel momento había batido la portería rival en once ocasiones, aparte de dar cuatro goles a sus compañeros, en los primeros 21 encuentros jugados por él en la actual campaña. Y, desde mediados de febrero, ha logrado seis en once choques.

Pero, entre medias, desde su gol al PSV Eindhoven en el 2-3 del 9 de diciembre hasta su tanto antes del descanso en el 4-0 al Barcelona, el 12 de febrero, en los once choques entre medias no marcó ninguno, apenas dio una asistencia y transmitió frustración en el campo, más evidente en LaLiga, cuando atravesó 14 jornadas sin gol. Ha marcado tan solo una en las últimas 17 citas del campeonato, rumbo al derbi, que se le da bien.

El Real Madrid y el Rayo Vallecano son los equipos que más han sufrido los goles de Julián Álvarez desde que llegó al Atlético. Le ha marcado cuatro a cada uno de ellos, por los tres que ha logrado contra el Barcelona o el Tottenham, dentro de los 46 aciertos sobre el marco rival en 100 partidos que suma con el conjunto rojiblanco y a las órdenes de Simeone.

En el caso del Real Madrid, su oponente este domingo, fue a lo largo de seis partidos. Uno en cada una de sus visitas al Bernabéu de la pasada temporada, tanto en el 1-1 en LaLiga EA Sports como en la derrota por 2-1 en el choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y dos en el Metropolitano, en el 5-2 de la primera vuelta del Atlético a su ‘eterno’ rival.