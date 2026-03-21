Lunin y Musso, protagonistas inesperados

A Lunin le llegó la oportunidad cuando menos lo esperaba. Frustrado por la temprana eliminación copera del Real Madrid, ante una inoportuna lesión muscular de Thibaut Courtois en el Etihad Stadium al descanso. A Musso, que había tenido más oportunidades de Diego Simeone en su segundo curso de rojiblanco, se le abrieron las puertas del once de par en par ante el Getafe por una distensión muscular en el costado de Oblak.

El portero ucraniano del Real Madrid apenas pudo demostrar este curso su nivel. Lo hizo en el pasado, con un punto álgido también en el Etihad con una tanda de penaltis que impulsó a su equipo hacia ensanchar su leyenda en la 'Champions'. Ante el Atlético de Madrid se estrenará en la actual Liga tras apenas cuatro partidos. En los tres en los que fue titular, siempre encajó goles.

Los dos de Copa del Rey, capítulos para el olvido ante el Talavera (2-3) y la eliminación que marcó a todos los presentes en Albacete (3-2). También en la Liga de Campeones, recibiendo hasta tres goles del Olypiacos en la sexta jornada de la liguilla (3-4), y desquitándose en la segunda parte de los octavos de final frente al City. Apenas 315 minutos de rodaje entre apariciones muy separadas en el tiempo.

Asumiendo su rol a la sombra de Courtois, pero dispuesto a una nueva reivindicación como hizo durante la grave lesión de rodilla del portero belga en el curso 2023-24, con hasta 31 encuentros en los que encajó 32 tantos y solamente salió derrotado de un partido. Precisamente ante el Atlético de Madrid y en la Copa del Rey.

Dejando el lugar de privilegio en la portería al titular indiscutible desde mayo, para que se llevase el brillo de la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. La parte más dura de un deportista que asume el papel que le toca en el Real Madrid, descarta una salida y entrena todo el año esperando la oportunidad que ahora le aparece.

Será su quinto enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, expulsado sin jugar en el derbi de la primera vuelta en el Metropolitano, y con otra espina mayor por sacar. Tres derrotas y un empate. Nunca venció al vecino y encajó hasta siete tantos. Sin apenas ritmo competitivo, de su actuación dependerá en buena parte seguir en la pelea por el título liguero.

Cuatro años le saca su rival, el argentino Juan Musso, que ha demostrado cuando le dio paso Diego Simeone, el nivel que le consagró en Italia, primero en el Udinese y posteriormente en el Atalanta. Nueva partidos en su primer curso de rojiblanco, el pasado. Nueve en el trayecto de Copa hasta semifinales y dos en LaLiga. El mismo número de encuentros ya disputados esta campaña, aún con tres meses por delante.

Musso dio el salto para convertirse en digno heredero de un portero que marcó una época en el Atlético de Madrid, Oblak. Su seguridad se sintió en cinco partidos con la puerta a cero, pero también con grandes paradas en momentos puntuales de las dos únicas derrotas que encajó. El 3-0 del Camp Nou tras frenar al Barcelona en el repaso del Metropolitano de la ida de semifinales coperas y la dulce derrota por 3-2 ante el Tottenham en Londres con el pase a cuartos de 'Champions' en el bolsillo.

La jerarquía de Musso se sintió en sus apariciones y la debe confirmar bajo el foco del Santiago Bernabéu. Protagonista del exitoso camino hasta la final copera, donde podrá conquistar su primer título de rojiblanco si supera a la Real Sociedad. Antes, pondrá a prueba un registro histórico en el torneo español.

No encajó ningún tanto en los cuatro partidos que disputó en LaLiga. Los dos frente al Getafe esta temporada (0-1 y 1-0). Frente al Athletic Club (0-1) y Girona (0-4) la pasada. Con la complejidad de disputar tres lejos del Metropolitano.

El duro examen de Musso será poner freno al regreso con hambre de gol Kylian Mbappé, al desquite de Vinícius Junior ante el rival con el que peor media goleadora tiene, al momento goleador de Fede Valverde y otros peligros vestidos de blanco en un estadio que apretará por LaLiga. Ante el Real Madrid solamente jugó una vez en su carrera, en las filas del Atalanta, y encajó dos tantos en la final de la Supercopa de Europa en Varsovia en agosto de 2024 antes de fichar ese mismo mes por el Atlético de Madrid.