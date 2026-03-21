Mbappé contra Le Normand y Huijsen ante Julián, los duelos clave del derbi

La portería del derbi da paso a un duelo inesperado de suplentes. Las lesiones de los indiscutibles, Thibaut Courtois y Jan Oblak, deparan un pulso de dos porteros cuyo objetivo es demostrar en una gran cita que están a la altura de los titulares. Ya lo hizo el guardameta ucraniano del Real Madrid en el pasado. Sin rodaje este curso, apenas cuatro apariciones separadas en el tiempo. Trabajando en silencio bajo la larga sombra de un compañero que superó el debate del mejor portero del club blanco para meterse de lleno en el de la historia.

Courtois siempre aparece cuando el Real Madrid lo necesita. Lunin asume la difícil tarea, con mes y medio de citas decisivas para pelear por títulos o cerrar un año en blanco para el olvido. Juan Musso llega más rodado al Bernabéu. Será su tercer encuentro consecutivo, el séptimo en 2026, el décimo de la temporada. Demostró con paradas de mérito que es digno sucesor cuando llegue el final de Oblak. Más cerca que tarde. Fundamental en el camino copero a la final. Con un registro que pone en juego en el Santiago Bernabéu: en cuatro partidos en LaLiga no encajó un solo tanto.

Vinícius Junior lleva tres años y dos meses sin hacer un gol al Atlético de Madrid. De hecho, solamente marcó uno en 19 enfrentamientos y en un partido de la Copa del Rey ya roto, con el rival volcado buscando a la desesperada el empate en la prórroga. Gran parte de 'culpa' la asume un futbolista que es puro físico, Marcos Llorente, que se ha especializado en la marca estrecha del brasileño.

Ha ido eliminando Vinícius esos marcajes que se le atragantaban en el pasado. En el recuerdo quedó el de Araujo en los clásicos. Pero no logra superar el de Llorente, al que de nuevo situará cerca Diego Simeone para intentar apagar la potencia del brasileño, no dejarle explotar su velocidad y ser encimado siempre para frenar su desborde en el uno contra uno. Al enésimo pulso llega 'Vini' en su mejor momento de la temporada. Enterradas las dudas con Xabi Alonso y con la confianza ciega de Arbeloa para rescatar su mejor imagen. Tras un doblete al City en el Etihad con el que saldó otra deuda del pasado. Con Marcos no existen análisis de momentos. Siempre preparado para exhibir potencia y versatilidad. En el lateral o el centro del campo. Buen defensor y mejor atacante si encuentra libertad para subir, obligando a su rival a lo que menos le gusta, correr para atrás.

Dado a explotar en los derbis madrileños los puntos débiles del Real Madrid, sobre el papel encontrará Simeone el flanco derecho defensivo como zona a atacar. Trent Alexander-Arnold no atraviesa un buen momento ni termina de adaptarse al fútbol español. Confirmó las carencias defensivas que ya se atisbaban en el Liverpool y rebajó su aportación ofensiva. En menos ocasiones de lo deseado por el madridismo ha sacado a relucir su bien pie con desplazamientos en largo o pases medidos desde el costado.

Necesitado de ayudas continuas de Fede Valverde, Simeone debe decidir con quien ataca las limitaciones de Trent. Si busca habilidad y uno contra uno apostará por Ademola Lookman. Tras su gran impacto a su llegada en el mercado invernal, ha ido mermando su aportación pero sus cualidades son indiscutibles. Tiene desborde para sacar del partido a su marcador. Y si el 'Cholo' quiere mayor control de balón y aparición entre líneas, optará por Álex Baena, necesitado de un partido importante en un estadio como el Santiago Bernabéu donde ya demostró que juega con una motivación especial.