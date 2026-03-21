Monterrey sigue de líder en la liga femenina, a pesar de empate con Chivas

Las Rayadas suman 33 puntos en el primer lugar de la tabla; el Guadalajara llegó a 27 unidades que lo ubican en el sexto escalón.El Monterrey dominó ampliamente el primer tiempo, metió al rival en su terreno, pero sus artilleras no tuvieron puntería.

Lucía García fue la principal generadora de peligro por el sector derecho, pero no estuvo fina en el remate final.

La colombiana Marcela Restrepo acompañó a García en la creación de juego ofensivo. Tuvo la opción más clara al minuto 25 con un potente disparo que no terminó en la red gracias a un manotazo de Blanca Félix que provocó que se estrellara en el travesaño.

En la segunda mitad el Guadalajara mejoró, adelantó líneas y tuvo más el balón, pero le faltó profundidad.

Más temprano, el Toluca goleó 5-1 a Necaxa con triplete de la francesa Eugenie Le Sommer, un gol de su compatriota Faustine Robert y uno más de la sueca Eva Jakobsson; por el visitante marcó Trinidad Quiroz.

Gracias a sus tres goles Eugenie Le Sommer llegó a 14 anotaciones, las mismas que tiene Diana Ordoñez de Tigres, con la que marcha como máxima anotadora del Clausura.

Con el triunfo el Toluca llegó a 28 puntos y se ubicó en el segundo puesto; el Necaxa se quedó con cuatro unidades en el penúltimo escalón.

La decimotercera jornada continuará este sábado con seis juegos.Los Tigres UANL, en los que juega Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, visitará al San Luis con la intención de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla.

En la Ciudad de México, el Pachuca, de la goleadora Charlyn Corral, se meterá a la casa de los Pumas UNAM, en busca de un triunfo que le permita mantenerse a la caza del líder Monterrey.

Y el América, que con 27 puntos mantiene una cerrada lucha en la parte alta de la clasificación con Pachuca y Tigres, también con 27 unidades, es favorito para salir vencedor de su visita al Puebla.

Completarán la actividad sabatina el partido en el que el Cruz Azul recibirá al Mazatlán, el duelo entre el Juárez FC y el Santos Laguna y la contienda que sostendrán Querétaro y Tijuana.

La decimotercera jornada concluirá el domingo con la visita del Atlas al León.