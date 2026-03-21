Nick Cassidy se lleva la pole en Madrid; Pepe Martí saldrá 12º

Un Pepe Martí que antes de llegar al circuito a primera hora de la mañana sufrió un robo. A la salida del hotel, acompañado de personal de grabación del equipo, les fue sustraída una cámara, con la que grababan un documental de la temporada, valorada en unos 35.000 euros.

Tras este incidente, Pepe Martí completó los entrenamientos libres y una clasificación en la que finalizó 12º, sin poder entrar en los duelos finales que definen los ocho primeros puestos.

Una tónica habitual en su temporada de estreno en la categoría de monoplazas 100% eléctricos que, aún así ha sabido sacar partido en carrera con la gestión de energía.

Una carrera que tendrá inicio a las 15:05 horas CET (-1 GMT) con Nick Cassidy saliendo en la primera posición, tras llevarse el duelo final por la pole con Nyck de Vries, quien cometió un error en la curva 7 del circuito Madrid Jarama-Race que, a la postre, le acabó costando el primer lugar en la parrilla de salida.

266 milésimas separaron a ambos pilotos y Cassidy, con los tres puntos conseguidos al llevarse la pole, asciende en la clasificación general de la cuarta a la tercera posición, a la espera de los puntos que se reparten en la carrera que cerrará el primer e-Prix de la historia de la Fórmula E en Madrid; el primero en España desde Valencia en 2021.