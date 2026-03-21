Pellegrini quiere afianzar el quinto puesto y anuncia la vuelta de Lo Celso tras el parón

El técnico chileno confió este sábado en rueda de prensa en que el mediapunta argentino, que se lesionó el pasado 22 de enero en el PAOK-Betis, pueda reaparecer tras el próximo parón liguero por los encuentros de las selecciones y dijo que Gio Lo Celso no fue inscrito para la segunda fase de la Liga Europa porque "sabía que no iba a llegar a los octavos de final y que en cuartos iba a estar muy justo".

"Aunque si hubiera llegado, no hubiera estado en condiciones de jugar jueves y domingo", argumentó, por lo que fue excluido de la lista del conjunto verdiblanco para el torneo continental porque "lamentablemente alguno se tenía que quedar fuera".

Pellegrini destacó que "el equipo está en una posición buena, quinto en LaLiga" a pesar de que ha "tenido un bache como todos los años", pero eso no debía provocar "una revisión de toda la temporada", sobre todo porque "las cosas han ido bien" en esta semana en la que se ha clasificado "para los cuartos de la 'Europa League'" y en la que tiene el propósito de "no dejar escapar el quinto puesto en LaLiga».

De cara al partido en San Mamés, el santiaguino advirtió de que "Europa desgasta, jugando tanto 'Champions' como 'Europa League' y 'Conference', incluso más" estas dos "porque es jueves y se va dejando LaLiga de lado", algo que no debe hacerse porque "mantener la quinta posición permite la posibilidad de jugar la Liga de Campeones".

Tras la victoria ante el Panathinaikos (4-0), el preparador chileno subrayó que "el equipo está anímicamente muy bien" y que "el triunfo y la clasificación para la siguiente ronda ha sido bueno" para los futbolistas porque los malos resultados habían propiciado "un momento de incertidumbre".

Sin embargo, aseveró, la goleada conseguida el jueves ante el conjunto griego y el pase a los cuartos de final de la Liga Europa les "ha dado una seguridad más completa en lo que se hacía".

Pellegrini elogió a su homólogo del Athletic, Ernesto Valverde, que el viernes anunció que deja el club vizcaíno, lo que, en su opinión, hará que "pierda a un técnico de gran calidad, que ha demostrado en toda su carrera que hizo un trabajo brillante allí y en otros clubes", y añadió que "desgraciadamente no es tan fácil estar todas las temporadas en Europa".