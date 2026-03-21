Simeone ve a Obed Vargas "muy trabajador, muy humilde y abocado a querer mejorar"

“Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer. El otro día hizo un partido bueno cuando jugó de titular y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que, cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de dónde venía a donde hoy está”, valoró el técnico argentino.

Desde su fichaje en el pasado mercado de invierno, procedente del Seattle Sounders, Obed Vargas ha disputado cuatro de los trece encuentros disponible, uno de ellos de inicio, el pasado sábado contra el Getafe en el estadio Metropolitano.