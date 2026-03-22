5-0. Manita rumbo a 'Champions' del Como 1907

El Como 1907 suma y sigue. Quinta victoria consecutiva en Serie A y séptimo partido seguido sin conocer la derrota, incluyendo la semifinal de Copa Italia. Porque este equipo, además de pelear por finalizar entre los cuatro primeros en su segunda temporada en la élite tras su ascenso en 2024, está en semifinales de Copa Italia, emparejado con el Inter, con todo el derecho a soñar por el título.

Ante el recién ascendido Pisa, equipo en el que juega el español Raúl Albiol, no tuvo ningún tipo de piedad. Sabedor de que el Juventus Turín empató, aprovechó para distanciarse y asentarse en la cuarta plaza, cada vez más suya, cada vez más cómodo en esa zona que a final de temporada le podrá dar una alegría inmensa.

Cinco goles y cinco goleadores diferentes. Todos en el Como están enchufados. El trabajo de Fàbregas da sus frutos. Es uno de los mejores equipos de la Serie A. Por individualidades y como bloque. Es un equipo trabajado, sin egos, pero con capacidad de poder resolver papeletas complicadas con acciones personales.

No las necesitó ante el Pisa, al que atropelló sin miramientos. El hispano senegalés Assane Diao, ya recuperado de su lesión en el pie, pieza clave de Fàbregas, abrió el marcador en el minuto 7, letal con espacios y al hueco. Y asistió a la media hora de duelo al giego Tasos Douvikas para encarrilar la victoria.

No tuvo tiempo el Pisa ni siquiera de intentar la remontada porque el croata Martin Baturina, sustituto del español Jesús Rodríguez al minuto 37 por lesión del canterano bético, apagó sus opciones con su gol nada más reanudar tras el descanso, en el minuto 48, llegador desde segunda línea para definir de primeras.

Entre el dominio comasco, el Pisa consiguió marcar dos goles en acciones aisladas, ambos anulados por fuera de juego.

Aceleró de nuevo el Como 1907 y llegó el tiempo de los argentinos. Primero, el siempre decisivo Nico Paz, goleador por décima vez en lo que va de campeonato (11, sumando Copa Italia), en el que añade otros seis pases de gol. Es el tercer máximo goleador del Como, solo superado por dos compañeros, uno de equipo y otro de selección: Douvikas, con 11 tantos y 1 asistencia; y su compatriota Lautaro Martínez, con 14 dianas y 4 pases de gol.

Y cerró en los minutos finales Máximo Perrone, también intocable en el centro del campo para Fàbregas.

El Como 1907, lanzado a Liga de Campeones, mandó un mensaje a navegantes. Manita para meter miedo a Roma y 'Juve', sus perseguidores, pero también a Nápoles y Milan, tercero y segundo, respectivamente, situados a 5 y 6 puntos de distancia.