Bellingham entra en una convocatoria sin Asencio

El Real Madrid anunció a siete horas del partido la convocatoria de Álvaro Arbeloa, en la que no ha entrado Raúl Asencio, que por unos problemas musculares ya fue baja ante el Manchester City, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Bellingham, que viajó a Mánchester pero sin opciones de jugar, en esta ocasión integra la lista con opciones de volver a tener minutos en el derbi, tras un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. También podrá participar en el partido Álvaro Carreras, totalmente recuperado de la dolencia que sufrió en un gemelo.

El portero belga Courtois, que estará mes y medio de baja por una lesión muscular, se suma en la enfermería a Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes. Entra en la lista de convocados el canterano Sergio Mestre como tercer portero y se caen Mario Rivas, Jorge Cestero, y César Palacios.

La lista de convocados del Real Madrid para el derbi madrileño de la jornada 29 de LaLiga la integran:

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Fran García y Diego Aguado.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Thiago Pitarch y Manuel Ángel.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono, Mbappé y Gonzalo.