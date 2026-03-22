Botafogo destituye a Anselmi, octavo DT despedido en ocho fechas del Brasileirão

Ocho de los 20 clubes de la Serie A de Brasil han destituido a los entrenadores con los que comenzaron la temporada en enero.

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Martín Anselmi, de 40 años, había asumido la dirección técnica del club carioca en enero, en lugar del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

“A pesar de tener mucho respeto por su dedicación y su ética de trabajo, no vemos la evolución y los resultados que esperamos” y “creemos que un cambio es necesario” , dijo el club en un comunicado.

El Fogão suma solo seis puntos en seis presentaciones en la liga brasileña. El mayor golpe, sin embargo, llegó en la Copa Libertadores, torneo en el que fue eliminado por el Barcelona de Ecuador en la tercera fase.

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Botafogo quedó relegado a jugar la Copa Sudamericana, en un grupo que comparte con el Racing argentino, el Independiente Petrolero boliviano y el Caracas FC venezolano. El técnico de la filial Sub 20, Rodrigo Bellão, queda a cargo como interino.

Campeón del Brasileirão y la Libertadores en 2024, el Botafogo atraviesa dificultades económicas y problemas judiciales en torno a su propietario, el estadounidense John Textor.

El técnico que llevó al equipo a aquel histórico doblete, el portugués Artur Jorge, fue anunciado este domingo como nuevo entrenador del Cruzeiro, en reemplazo del exseleccionador brasileño Tite. AFP