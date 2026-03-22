El Atlético se concentra para el derbi con las bajas de Oblak, Pubill, Barrios y Mendoza

Oblak se pierde su tercer encuentro seguido por una distensión muscular en el costado; Pubill no jugará por segundo choque consecutivo por unas molestias en las costillas; Barrios es baja por su segunda lesión muscular en el último mes y medio, que lo ha dejado fuera de once de los últimos doce partidos; y Mendoza, por un esguince de tobillo.

Simeone ha completado la convocatoria con los dos guardametas del filial, Salvador Esquivel y Mario de Luis, y el lateral Julio Díaz, junto a los 19 efectivos disponibles del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Clement Lenglet; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.