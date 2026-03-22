Fútbol Internacional
22 de marzo de 2026 - 11:00

El Atlético se concentra para el derbi con las bajas de Oblak, Pubill, Barrios y Mendoza

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Madrid, 22 mar (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid quedó concentrada para el derbi de este domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con las conocidas bajas de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, todos ellos por lesión.

Por EFE

Oblak se pierde su tercer encuentro seguido por una distensión muscular en el costado; Pubill no jugará por segundo choque consecutivo por unas molestias en las costillas; Barrios es baja por su segunda lesión muscular en el último mes y medio, que lo ha dejado fuera de once de los últimos doce partidos; y Mendoza, por un esguince de tobillo.

Simeone ha completado la convocatoria con los dos guardametas del filial, Salvador Esquivel y Mario de Luis, y el lateral Julio Díaz, junto a los 19 efectivos disponibles del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Clement Lenglet; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.