El ecuatoriano Castillo aporta doblete al Alianza, que lidera con Los Chankas

El ecuatorianao de 31 años resolvió el sábado el exigente compromiso del equipo Íntimo contra el Juan Pablo II College en el Estadio Matute.

Los del técnico argentino Pablo Guede siguen invictos con 20 puntos, en tanto que su rival del fin de semana quedó estacionado en el undécimo puesto con 10.

En segundo lugar y también con 20 puntos marcha Los Chankas, el equipo de la ciudad centro andina de Andahuaylas que lleva cinco triunfos consecutivos, entre ellos una victoria sobre el actual campeón, Universitario Deportes.

Chankas derrotó el sábado por 3-2 a Sporting Cristal con tantos del delantero colombiano Jarlín Quintero, el mediocentro panameño Abdiel Ayarza y el delantero argentino Franco Torres, que ya lleva ya seis goles en el torneo.

Los peruanos Miguel Araujo y Luis Iberico descontaron para los celestes, que son sextos con once puntos.

La U empató sin goles con Comerciantes Unidos de Cajamarca, que es octavo con 11 puntos, un resultado que deja en el cuarto escalón al conjunto crema con 15.

El guardameta Matías Córdova neutralizó los intentos de la U y fue sobresaliente su actuación tras la jugada del mediocampista brasileño Miguel Oliveira, que tras deshacerse de la defensa rival remató de derecha pero el arquero salvó el gol.

Cienciano, tercero con 16 unidades, goleó por 3-0 al Cajamarca con tantos del argentino Neri Bandiera y un doblete del ecuatoriano Carlos Garcés Acosta, que lo elevan como máximo goleador del torneo con 14.

Los de Cajamarca, en cuyas filas juega el argentino-peruano Hernán Barcos, no pudieron hacer nada contra los de Cusco, porque además jugaron con un hombre menos desde el minuto 10 tras la expulsión de Ricardo Lagos.

Durante la octava fecha del torneo, el ADT y el Melgar empataron 1-1, el mismo resultado que el UTC y Alianza Atlético, mientras que el Sport Boys goleó 3-0 al Sport Huancayo y el Atlético Grau y el Deportivo Garcilaso fueron iguales sin goles.