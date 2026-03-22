Francés Dimitri Payet anuncia su retiro

“Hoy, en la víspera de cumplir 39 años, me retiro como futbolista profesional”, afirmó el jugador de la isla de Reunión, Dimitri Payet, que vistió en 38 ocasiones la camiseta de Francia en categoría absoluta y que fue subcampeón de la Eurocopa 2016 con los Bleus.

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Payet no pudo evitar llorar de emoción en el momento de este anuncio de retirada. “Nunca estaré muy lejos de los terrenos de juego”, afirmó este jugador, que tuvo el Vasco da Gama brasileño como último club.

En nueve temporadas en el Marsella (2013-2015 y 2017-2023) disputó 326 partidos. Entre medias tuvo un paso por el West Ham inglés.

Con los marselleses firmó 78 goles y dio 95 asistencias, viviendo sus mejores días como jugador, aunque no pudo lograr ningún título con el histórico Olympique.

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En Francia también vistió los colores del Nantes (2005-2007), el Saint-Etienne (2007-2011) y el Lille (2011-2013).

Al Vasco da Gama llegó en 2023 y hasta 2025 disputó allí 77 partidos, con un balance de 8 goles y 16 asistencias. El final de su etapa en Brasil estuvo marcado por un asunto extradeportivo.

Una abogada brasileña, que afirmó haber tenido una relación amorosa con el futbolista, presentó una denuncia en su contra por “violencia física y psicológica”.

Según la prensa brasileña, Payet habría reconocido haber tenido una relación extraconyugal pero negó la violencia. Estaría a la espera de juicio por este caso. AFP