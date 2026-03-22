Joan Garcia repite en un once con Araujo lateral; Fran Pérez en el once titular

El flamante meta, convocado por Luis de la Fuente para los dos amistosos de España antes del Mundial, no descansará después de que las pruebas médicas confirmaran que las molestias que le hicieron pedir el cambio ante el Newcastle inglés quedaron en un susto.

Asimismo, Araujo, que no era titular en un partido de Liga desde antes de apartarse de la dinámica del equipo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, completa una zaga en la que Joao Cancelo, Pau Cubarsí y Gerard Martín repiten respecto al último compromiso europeo.

Por su parte, en el Rayo Vallecano la principal novedad será la alineación como titular de Fran Pérez.

Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathe Cis, Chavarría; Gumbau, Valentín, Isi; Fran Pérez, Carlos Martín y Pedro Díaz.