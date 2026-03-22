Julio Enciso gana con el Estrasburgo en la Ligue 1

En el Stade de la Beaujoire de Nantes, Assoumani (6’) Abline (53’) anotaron para los locales. Maxi Oyedele (45+2) y el argentino Joaquín Panichelli (78’, 90+2) remontaron para el Estrasburgo. Enciso jugó desde el minuto 76.

Racing es octavo en la clasificación con 40 puntos, a solo seis unidades de la zona de clasificación a competencias europeas. En el podio están París SG (60 puntos), Lens (59) y Marsella (49).

Por su parte, el Nantes se hundió un poco más hacia la Ligue 2.

Con su doblete, el argentino Joaquín Panichelli llega a los 16 tantos, se pone líder en solitario en la tabla de máximos anotadores del campeonato francés, ahora con uno más que Mason Greenwood (Marsella) , que lleva 15.