Las Chicago Stars, con Maitane López de titular, se estrenan con triunfo en casa

Las Stars abrieron por primera vez este año el nuevo Northwestern Medicine Field at Martin Stadium, ubicado al norte de Chicago y a pocos pasos del lago Michigan, en el que disputarán toda la temporada 2026 de la NWSL.

El equipo de Chicago había comenzado la temporada de la peor manera, con una derrota 0-4 en el campo del Angel City, pero se reivindicó este domingo ante unas Current que dominaron la temporada regular el curso pasado y que llegaban como claras favoritas a esta cita.

Maitane López, exjugadora del Atlético Madrid, jugó los 90 minutos con las Stars, a las que llegó en 2025 procedente del Gotham.

Las Stars rompieron la igualdad en el minuto 43 con el primer gol como profesional de Tessa Dellarose, de apenas 21 años, en una acción caótica en el área de penalti tras un saque de esquina desde la derecha. Ampliaron distancias en el minuto 50 con un gol de la internacional canadiense Jordyn Huitema.

Las Current recortaron seis minutos más tarde de la mano de Haley Hopkins y pese a su empuje en el tramo final, no pudieron evitar la derrota.

La portera Alyssa Naeher, de 37 años, fue una de las mejores jugadoras de las Stars en una tarde en la que alcanzó los 15.000 minutos con el equipo de Chicago.

Las Stars volverán a abrir el Northwestern Medicine Field at Martin Stadium en tres días para recibir a las Orlando Pride.