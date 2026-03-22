Los Tigres derrotan al San Luis en el Clausura mexicano

Los tantos lo marcaron la brasileña Jheniffer Da Silva Corninali y Natalia Colín.

Las felinas llegaron a 30 unidades para ubicarse en el tercer lugar y San Luis se quedó en nueve unidades en el decimotercer escalón.

Tigres rompió el cero al minuto 13 en una jugada en la que María Sánchez remató dentro del área chica, Dayra Bustos rechazó, pero el balón quedó a modo para que Jheniffer Da Silva empujara a la red.

San Luis estuvo cerca de empatar en dos ocasiones, primero, al 40, con un disparo de larga distancia de la venezolana Enyerliannys Higuera que se estrelló en el travesaño y al 45, de nuevo, con un remate en mano a mano de Higuera que desvió Aurora Santiago.

En la segunda mitad las felinas marcaron el 0-2 al 84, en una jugada a balón parado que cobró María Sánchez y remató de cabeza Natalia Colín.

Más temprano el Pachuca derrotó por 1-2 a Pumas UNAM con goles de Abril Fragoso y la brasileña Aline Gomes.

Con la victoria, el Pachuca llegó a 30 puntos que lo colocaron en la segunda posición.

También este domingo, el América, de la española Sandra Paños, goleó por 0-3 al Puebla gracias a un doblete de la brasileña Jheniffer Da Silva y a un tanto de su compatriota Isadora Haas.

Las Águilas tienen 30 puntos y son terceras, superadas por Pachuca en diferencia de goles.

La decimotercera jornada concluirá este lunes con la visita del Atlas al León.