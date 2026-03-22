Fútbol Internacional
22 de marzo de 2026 - 19:47

Olimpia quedó cuarto en la Copa Libertadores Sub 20

AME6556. QUITO (ECUADOR), 22/03/2026.- Facundo Insfrán (d) de Olimpia disputa el balón con Victor Leite de Palmeiras este domingo, durante el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Sub 20 entre Olimpia y Palmeiras en el estadio Banco Guayaquil en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
AME6556. QUITO (ECUADOR), 22/03/2026.- Facundo Insfrán (d) de Olimpia disputa el balón con Victor Leite de Palmeiras este domingo, durante el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Sub 20 entre Olimpia y Palmeiras en el estadio Banco Guayaquil en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome JOSÉ JÁCOME

Olimpia perdió este domingo ante Palmeiras 4-2 en tanda de penales, tras empate 1-1, y quedó en cuarto lugar de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputó en Ecuador.

Por ABC Color

En el estadio de Independiente del Valle, en Quito, Víctor Gabriel (68’) abrió el marcador para el Palmeiras. El mediocampista Milán Freyres (82’) empató para el conjunto de Olimpia, que sufrió la expulsión de Junior Gamarra (88’).

En la tanda de penales, Brayan Grance falló el primer remate para Olimpia. Luego, Derlis Martínez erró el cuarto remate y antes lograron anotar Óscar Cardozo y Milán Freyres.

De esta manera, el equipo franjeado dirigido por Juan Manuel Salgueiro culminó su participación en el certamen. En fase de grupos sumó dos victorias (ante Sporting Cristal de Perú y Universidad Católica de Ecuador) y una derrota (ante Palmeiras).

En semifinales cayó ante Flamengo (2-1) y ahora perdió en penales en duelo por la medalla de bronce.