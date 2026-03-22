Racing gana fuera de su casa y el Independiente cae en la suya

El Independiente de Gustavo Quinteros sufrió un duro revés al caer ante su público por 1-2 ante Talleres de Córdoba, dirigido por Carlos Tévez.

Augusto Schott y el juvenil Valentín Dávila allanaron el triunfo del visitante. El paraguayo Gabriel Ávalos recortó distancias.

El conjunto de la T quedó en quinto lugar de la Zona A con 18 unidades, mientras que Independiente flota en el octavo con 14.

Racing Club, en tanto, logró un buen triunfo a domicilio de Belgrano de Córdoba por 1-2 con los goles de Adrián Fernández y Marco Di Césare. Lucas Zelarrayán hizo el tanto del anfitrión.

Tras este triunfo, el quinto de su campaña, el equipo de Gustavo Costas trepó al tercer lugar de la Zona B con 18 puntos, mientras que ‘la B’ se quedó en el segundo con 19.

Newell’s Old Boys sumó su primer triunfo del torneo al vencer por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús dejó sin invicto a Vélez Sarsfield al imponerse por 0-1 a domicilio, a la vez que Defensa y Justicia sigue sin derrotas tras presentarse con triunfo de 2-0 ante Unión de Santa Fe.

Atlético Tucumán venció el viernes por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, y Banfield por el mismo marcador a Tigre.

Este domingo continuará la fecha con cinco partidos y dos destacados: el de Boca Juniors contra Instituto de Córdoba en La Bombonera y la visita de River Plate a Estudiantes de Río Cuarto.