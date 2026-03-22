Fútbol Internacional
22 de marzo de 2026 - 19:17

Real Madrid gana 3-2 el derbi y se mantiene al acecho del Barça

268 El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, número 08, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Club Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 22 de marzo de 2026. (Foto de Oscar del Pozo / AFP)
268 El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, número 08, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Club Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 22 de marzo de 2026. (Foto de Oscar del Pozo / AFP)212328+0000 OSCAR DEL POZO

El Real Madrid se impuso este domingo 3-2 al Atlético de Madrid durante la 29ª jornada de LaLiga, con un doblete de Vinicius que mantiene a los blancos a cuatro puntos del líder Barça, que horas antes había ganado 1-0 al Rayo Vallecano con anotación del uruguayo Ronald Araújo.

Por ABC Color

Pese al tanto inicial del nigeriano Ademola Lookman (33’) y al empate provisional a dos logrado por el argentino Nahuel Molina (66’), las dos dianas de Vinicius (52’ de penal, 72’) y una del uruguayo Federico Valverde (55’) decidieron este emocionante derbi en el estadio Santiago Bernabéu, ante 77.964 espectadores.

* Álvaro Arbeloa, en sus primeros 17 partidos como DT del Real Madrid, ya le ha ganado a Mourinho (2 veces), a Guardiola (2 veces) y a Simeone (1 vez).

* El Real Madrid no le ganaba un partido de La Liga al Atlético en el Bernabéu desde hacía 5 años.

* Federico Valverde lleva 3 fechas consecutivas marcando en La Liga y 6 goles en los últimos 5 partidos.

* Resultados: Barcelona 1-Rayo 0; Celta 3-Alavés 4; Athletic Bilbao 2-Betis 1; Real Madrid 3-Atlético de Madrid 2.

Sábado: Elche 2-Mallorca 1; Espanyol 1-Getafe 2; Osasuna 1-Girona 0; Levante 4- Oviedo 2; Sevilla 0-Valencia 2. Viernes: Villarreal 3-Real Sociedad 1.

* Top 10: Barcelona 73 puntos, Real Madrid 69, Villarreal 58, Atlético 57, Betis 44, Celta 41, Real Sociedad 38, Getafe 38, Athletic 38, Osasuna 37.

-Goleadores: Con 23 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 18: Vedat Muriqi (Mallorca).