Real Madrid gana 3-2 el derbi y se mantiene al acecho del Barça

Pese al tanto inicial del nigeriano Ademola Lookman (33’) y al empate provisional a dos logrado por el argentino Nahuel Molina (66’), las dos dianas de Vinicius (52’ de penal, 72’) y una del uruguayo Federico Valverde (55’) decidieron este emocionante derbi en el estadio Santiago Bernabéu, ante 77.964 espectadores.

* Álvaro Arbeloa, en sus primeros 17 partidos como DT del Real Madrid, ya le ha ganado a Mourinho (2 veces), a Guardiola (2 veces) y a Simeone (1 vez).

* El Real Madrid no le ganaba un partido de La Liga al Atlético en el Bernabéu desde hacía 5 años.

* Federico Valverde lleva 3 fechas consecutivas marcando en La Liga y 6 goles en los últimos 5 partidos.

* Resultados: Barcelona 1-Rayo 0; Celta 3-Alavés 4; Athletic Bilbao 2-Betis 1; Real Madrid 3-Atlético de Madrid 2.

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Sábado: Elche 2-Mallorca 1; Espanyol 1-Getafe 2; Osasuna 1-Girona 0; Levante 4- Oviedo 2; Sevilla 0-Valencia 2. Viernes: Villarreal 3-Real Sociedad 1.

* Top 10: Barcelona 73 puntos, Real Madrid 69, Villarreal 58, Atlético 57, Betis 44, Celta 41, Real Sociedad 38, Getafe 38, Athletic 38, Osasuna 37.

-Goleadores: Con 23 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 18: Vedat Muriqi (Mallorca).