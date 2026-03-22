Valverde, expulsado en el minuto 77 por una entrada sobre Baena

El colegiado principal del partido, José Luis Munuera Montero, le enseñó la cartulina roja nada más producirse la acción en el centro del campo. El futbolista del Atlético de Madrid conducía el balón y Valverde le trabó por detrás.

Es la segunda tarjeta roja que ve Valverde con la camiseta del Real Madrid. Ambas, contra el mismo rival. La anterior, el 12 de enero de 2020 cuando, en la final de la Supercopa de España, realizó una entrada por detrás sobre Álvaro Morata cuando este enfilaba solo la portería.

Con su expulsión, Fede Valverde se perderá el siguiente compromiso liguero del Real Madrid, la visita al Mallorca del próximo 4 de abril.