Boca Juniors recupera la sonrisa con un tanto del paraguayo Adam Bareiro

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el paraguayo Adam Bareiro, quien integró la alineación titular y disputó la totalidad del compromiso en el Xeneize. El delantero se encargó de aumentar la diferencia para el local a los 56 minutos, luego de capturar un rebote en el área con gran sentido de ubicación; tras quedar con el arco a su merced, definió de zurda y de primera para sentenciar el marcador definitivo.

Con esta victoria, el elenco comandado por Claudio Ubeda estiró su invicto a ocho presentaciones y logró ganar terreno en una zona de la clasificación sumamente equilibrada. Gracias a la obtención de estos tres puntos, el equipo ascendió a la sexta posición de la Zona A alcanzando 17 unidades, acortando a cinco la distancia que lo separa del solitario puntero, Vélez Sarsfield.

Más allá del valor colectivo, con su anotación, el “Zorrito”, alcanzó su tercer gol oficial defendiendo los colores de Boca Juniors en el cómputo global, en seis apariciones en la que además registra una asistencia. Es importante recordar que su bautismo en las redes se había dado con un doblete ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo de la tercera categoría, en un duelo válido por la Copa Argentina.