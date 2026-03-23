Fútbol Internacional
23 de marzo de 2026 - 19:22

Boca Juniors recupera la sonrisa con un tanto del paraguayo Adam Bareiro

El delantero paraguayo, Adam Bareiro, celebra junto al uruguayo Miguel Merentiel, tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba en el Estadio La Bombonera.
El delantero paraguayo, Adam Bareiro, celebra junto al uruguayo Miguel Merentiel, tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba en el Estadio La Bombonera.003204+0000 ALEJANDRO PAGNI

Con una actuación destacada del atacante paraguayo, Adam Bareiro, el Boca Juniors logró sacudirse tras dos paridades consecutivas y volvió a festejar en La Bombonera al superar 2-0 a Instituto de Córdoba. El duelo se disputó anoche, en cumplimiento de la duodécima jornada del torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Por ABC Color

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el paraguayo Adam Bareiro, quien integró la alineación titular y disputó la totalidad del compromiso en el Xeneize. El delantero se encargó de aumentar la diferencia para el local a los 56 minutos, luego de capturar un rebote en el área con gran sentido de ubicación; tras quedar con el arco a su merced, definió de zurda y de primera para sentenciar el marcador definitivo.

Con esta victoria, el elenco comandado por Claudio Ubeda estiró su invicto a ocho presentaciones y logró ganar terreno en una zona de la clasificación sumamente equilibrada. Gracias a la obtención de estos tres puntos, el equipo ascendió a la sexta posición de la Zona A alcanzando 17 unidades, acortando a cinco la distancia que lo separa del solitario puntero, Vélez Sarsfield.

Más allá del valor colectivo, con su anotación, el “Zorrito”, alcanzó su tercer gol oficial defendiendo los colores de Boca Juniors en el cómputo global, en seis apariciones en la que además registra una asistencia. Es importante recordar que su bautismo en las redes se había dado con un doblete ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo de la tercera categoría, en un duelo válido por la Copa Argentina.