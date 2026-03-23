Alex Sandro y Gabriel Magalhães, bajas de Brasil para los amistosos con Francia y Croacia

Estas nuevas bajas con vistas a los dos compromisos de este mes en Estados Unidos se suman a la del también lesionado Alisson Becker (Liverpool), portero titular de la Canarinha.

Alex Sandro, exjugador de la Juventus de Turín, se lesionó el domingo en el partido del Campeonato Brasileño entre Corinthians y Flamengo, y será sustituido por Kaiki, del Cruzeiro, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Kaiki, de 23 años, tiene experiencia en las categorías inferiores del combinado 'verdeamarelo'.

Por su parte, Gabriel Magalhães sintió dolores en la rodilla derecha tras jugar el domingo la final de la Copa de la Liga inglesa, que el Arsenal perdió ante el Manchester City (0-2).

De acuerdo con la CBF, los exámenes constataron que el zaguero "no está apto para los partidos de esta fecha FIFA" y el seleccionador Carlo Ancelotti ha decidido no llamar a otro jugador para sustituirlo.

La pentacampeona del mundo se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando.

El domingo se presentaron ya los primeros jugadores de la convocatoria, entre ellos Andrey Santos, João Pedro (Chelsea), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). El resto de futbolistas se incorporarán a lo largo de este lunes.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La única selección del mundo con cinco Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) disputará en territorio estadounidense la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.