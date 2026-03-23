Ancelotti inicia la preparación para amistosos mundialistas con medio plantel

De los 26 convocados, solo 15 participaron del primer entrenamiento.

Al final de la jornada eran esperados Danilo (Botafogo), Wesley (Roma), Douglas Santos y Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Vinicius Jr. (Real Madrid) y Raphinha (Barcelona).

Luiz Henrique y Douglas Santos eran esperados este lunes pero la compañía que los trasladaría desde Rusia les canceló el vuelo.

Tampoco se habían presentado el guardameta Hugo Souza del Corinthians y el lateral Kaiki del Cruzeiro, quienes reemplazaron a última hora al portero Alisson Becker (Liverpool) y el lateral izquierdo del Flamengo Alex Sandro, ambos lesionados.

También debió separarse del grupo Gabriel Magalhães, del Arsenal, pero no hubo reemplazo para el zaguero.

Los jugadores que hoy se entrenaron cumplieron ejercicios con balón, de presión en un campo reducido y de precisión en jugadas de finalización.

En la primera práctica de los amistoso, el delantero Rayan del Bournemouth inglés, uno de los debutantes, trabajó de manera diferenciada, con ejercicios de menor intensidad.

El partido amistoso con Francia se jugará este jueves en Boston y el 31 de marzo chocará con Croacia en Orlando.