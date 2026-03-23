Angeliño vuelve a jugar en Serie A tras casi 6 meses de ausencia

El carrilero gallego, de 29 años, fijo la temporada pasada en el carril zurdo con 51 partidos disputados, saltó al terreno de juego en el minuto 75 de la victoria ante el Lecce (1-0) y recibió el cariño de todo el Estadio Olímpico de Roma.

Sus minutos previos en Serie A fueron el pasado 28 de septiembre de 2025, ante el Hellas Verona. Después, una bronquitis asmática y unos problemas médicos derivados, que ni el club ni el futbolista hicieron públicos, complicaron su regreso.

"Se trata de un asunto médico sobre el que debo mantener la máxima confidencialidad, porque afecta a su salud. Todos esperamos que pueda solucionarlo, recuperarse y volver a jugar", explicó Gian Piero Gasperini, su entrenador, en enero.

Desde aquel 28 de septiembre, Angeliño había jugado solo 6 minutos ante el Celtic en Liga Europa, en Glasgow; y otros 4 ante el Panathinaikos en Atenas, en la misma competición.

Por eso su regreso era tan esperado en Roma y tanto afición, con una gran ovación, como jugador lo celebraron.

"¡Que ganas tenía de jugar en casa otra vez! Gracias Olímpico", expresó en redes Angeliño.

Su regreso abre el abanico de posibilidades del equipo, porque permite volver al carril derecho al brasileño Wesley Franca, habitual en la izquierda por la baja de larga duración de un Angeliño que está de vuelta en Roma.